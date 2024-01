A Trieste la nuova base Ryanair: in arrivo l'amministratore delegato Michael Ò Leary

TRIESTE - Ryanair aprirà due nuove basi in Italia, una a Trieste e una a Reggio Calabria. È quanto si apprende in vista di un prossimo viaggio dell'amministratore delegato Michael Ò Leary programmato nel capoluogo tra due giorni. Interpellato sull'argomento, a margine di un incontro a Milano, il manager non rilascia anticipazioni e non commenta.