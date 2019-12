Clandestini bangla a decine nei furgoni da Gorizia: sgominato traffico

LUCCA - Traffico di clandestini dallo Sri Lanka e dal Bangladesh attraverso il Friuli e il Veneto. La Polizia di Stato di Lucca ha sgominato una banda dedita al traffico di immigrati clandestini: oltre 60 le persone fatte entrare illegalmente in pochi mesi.. La banda a, radicata in Italia nelle province di Lucca e Milano e in Romania, agiva sulla rotta Romania – Ungheria – Italia sulla quale viaggiavano clandestini originari dei paesi asiatici. Nove le persone arrestate nel Nord Italia: 6 cittadini dello Sri Lanka e tre rumeni. Arrestati anche gli autorasportatori che materialmente entravano in Italia dalla frontiera di Gorizia trasportando, stipati in nascondigli ricavati nei furgoni, i clandestini che venivano fatti entrare in Romania con visti turistici e poi si affidavano all'organizzazione malavitosa: attraverso l’Ungheria e la Slovenia, il carico giungeva alla frontiera terrestre di Gorizia e li sbarcava a Verona o a Milano oppure, con sovrapprezzo, in Francia. Il costo del "servizio" era di circa 7mila euro dallo Sri Lanka, la metà se i clandestini arrivavano in Romania coi loro mezzi. I migranti venivano "trattenuti" dalla banda e "riconsegnati" ai parenti soltanto dopo che questi avevano saldato il conto.

Ultimo aggiornamento: 13:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA