Trieste. Perseguitata e aggredita da uno sconosciuto: stalker in manette

TRIESTE - Arresto in flagranza per atti persecutori. Si è concluso cosi l'incubo vissuto da una donna che lunedì scorso, 29 gennaio, ha fermato in modo concitato una pattuglia della Polizia locale per chiedere aiuto: ha riferito di essere seguita da un uomo che lei aveva già denunciato ripetutamente per continui pedinamenti, appostamenti e comportamenti persecutori, fino all’aggressione fisica, la cui identità le era però ignota essendo riuscito sempre a dileguarsi prima dell’arrivo dei soccorsi e ogni volta aveva sporto denuncia ma solo nei confronti di persona ignota.

Gli operatori, di lì a poco, sono riusciti ad intercettare il presunto stalker conducendolo in caserma per gli accertamenti di rito: la donna nel frattempo è stata accolta dal Nucleo Contrasto Violenza, Stalking ed Abusi, chiamato ad intervenire velocemente sul posto per ricostruire la vicenda e prestare supporto.

Dal suo racconto è emerso che il pedinamento di quel giorno era solo l’ultimo di una lunga serie di comportamenti persecutori, in atto da molti mesi, che l’avevano costretta, temendo per la propria incolumità e quella della sua famiglia, a cambiare casa e lavoro ma tutti questi accorgimenti si sono rivelati inutili perché l'uomo era riuscito a rintracciarla nuovamente. Proprio grazie alle ripetute denunce e alla prontezza di chiedere aiuto affidandosi alla Polizia locale, gli operatori hanno potuto ricostruire l’abitualità del reato e identificare il presunto autore arrestandolo in flagranza per atti persecutori.