Spaccio di droga nelle aree verdi: 13 arresti per 70 anni di galera

TRIESTE - La Polizia di Stato ha sgominato una consistente attività di spaccio di cocaina, gestita da alcuni cittadini di origine nord africana, pluripregiudicati, che operavano sulla piazza locale rifornendo decine di acquirenti che si rivolgevano a loro quotidianamente.

Lo smercio della cocaina avveniva in diverse zone della città, alcune di queste opportunamente scelte dai nordafricani anche per nascondere le partite di sostanza stupefacente sotto terra: il gruppo coinvolto nell’attività illecita aveva creato una delle sue basi all’interno di alcune aree verdi della città. Tali luoghi consentivano di creare opportuni nascondigli nelle aree boschive. Le indagini, che si sono protratte per diversi mesi, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste, hanno portato inoltre all’individuazione delle fonti di approvvigionamento della sostanza stupefacente: sono stati individuati due canali di rifornimento, uno facente capo ad un loro connazionale domiciliato a Padova ed un altro, composto da alcuni cittadini albanesi residenti in provincia di Venezia.

L’attività investigativa ha portato complessivamente all’arresto di 13 persone ed al sequestro di circa 1 kg e 700 grammi di cocaina. Il Tribunale di Trieste ha emesso sentenza di condanna nei confronti dei spacciatori coinvolti comminando loro pene per complessivi 70 anni di carcere, come di seguito elencato nel dettaglio: 10 anni di reclusione e 100mila euro di multa per A.K., cittadino tunisino, K.M., cittadino tunisino e E.C.E.S, anch'egli cittadino tunisino. Nove anni di reclusione e 90mila euro di multa per T.Y. cittadino tunisimo, 6 anni di reclusione e 60mila euro di multa per N.A., anch'esso tunisino. Otto anni di reclusione per V.S., sette anni di galera per C.R. e 5 anni per D.B., tutti e tre cittadini albanesi. Nei guai anche un'italiano, C.J. condannato a 5 anni di reclusione e 80mila euro di multa.