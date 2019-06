di E.B.

TRIESTE - Poco dopo la mezzanotte, i Vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Opicina e l'autogru della sede centrale poco prima dello svincolo diin direzione Venezia per un incidente stradale. Giunti sul posto hanno trovato un autovettura cheDopo aver constatato che l'unico occupante del mezzoi Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area del sinistro e a recuperare con l'autogru l'automezzo incidentato. L'autista della vettura è stato preso in carico dal personale sanitario del 118, le cause dell'incidente sono da accertare, il sinistro non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto anche personale Polstrada.