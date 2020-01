Si scotta la mano con il bengala del papà: soccorso bimbo di 3 anni

TRIESTE - Un’ottantina le telefonate pervenute nella notte alla Sala operativa della Questura. La Polizia di Stato traccia il bilancio della nottata di San Silvestro: una ragazza maggiorenne è stata accompagnata all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 per un malore occorsole in piazza, mentre sul posto sono stati medicati una donna per un attacco di panico e un bimbo di tre anni per una lieve scottatura alla mano che si procurava afferrando un bengala acceso dal padre.



Dai pronto soccorsi degli ospedali Maggiore, Cattinara e infantile Burlo Garofalo – oltre a una decina di persone soccorse per forti stati di alterazione alcolica – non si registrano feriti da arma da fuoco o a causa di materie esplodenti. Nel corso della notte le Volanti della Questura sono intervenute per alcuni episodi di euforia alcolica e per persone moleste, riportate prontamente alla calma dagli operatori e con il buon senso dei presenti.

