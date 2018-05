Serracchiani: «La sconfitta? Forse perchè non mi sono ricandidata»

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - «Abbiamo una volatilità del voto pazzesca. In Friuli Venezia Giulia il Partito democratico ha perso, io ho perso. Abbiamo perso il governo regionale. Devo fare un'autocritica per quello che è accaduto: ho scelto di non ricandidarmi e probabilmente questo non ha pagato anche rispetto al lavoro che avevo fatto nei cinque anni precedenti». Lo ha detto ieri sera, martedì 1 maggio, ospite della trasmissione Otto e Mezzo condotta da Lilli Gruber, l'ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, ora deputata del Pd rispondendo sul perchè della sconfitta a livello regionale. «Ho fatto delle riforme molto profonde - ha aggiunto Serracchiani - una delle quali è la riforma della sanità e quando si tocca la salute per i cittadini è molto delicato. Ho avuto una opposizione molto forte, che non ha guardato in faccia nessuno. Ho sbagliato il metodo con cui ho fatto quelle riforme, probabilmente sì, ho commesso degli errori e devo fare autocritica su quello che è accaduto». Poi ha concluso: «Fortunatamente il Pd in Friuli Venezia Giulia ha tenuto, ha dilagato la Lega ma a distanza di un mese e mezzo il Movimento 5 stelle è passato dal 25% al 7%».