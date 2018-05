Inscena funerale della Serracchiani davanti al Comune: guai in arrivo

UDINE - Ha caricato un finto feretro sul carrello, ha agganciato quest'ultimo all'auto, con tanto di mazzi di crisantemi e poi ha sostato davanti al Comune di Udine, dove ha cominciato a distribuire un volantino. Infine, ha celebrato le esequie per le strade del centro. I funerali erano quelli della ex governatrice Debora Serracchiani e del Partito democratico. È la grottesca iniziativa di un uomo, Salvatore Paolo Zampardi, arrabbiato contro i vertici del Pd (da ex simpatizzante di sinistra) ma anche contro il Presidente della Repubblica attuale e il predecessore, e contro la Serracchiani, rea di aver deciso tagli alla sanità che avrebbero causato la morte di sua moglie. I «funerali» si sono svolti ieri in una città praticamente deserta per la festa dei lavoratori, ma sono stati ugualmente notati e anche filmati da alcuni passanti.



Nel volantino sono spiegati in una forma concettuale un pò confusa le ragioni del gesto, anticipando denunce che potrebbero essere presentate a carico dello stesso Zampardi, il quale invita tutti i politici di cui fa cenno a espatriare con un gommone in Africa, seguito da varie offese.



La Polizia ha sequestrato i volantini. L'uomo sarà segnalato alla Procura. Le ipotesi di reato sono quelle di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica e di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, per il contenuto del volantino contro l'attuale e il passato Presidente della Repubblica e diversi esponenti nazionali e locali del Partito democratico.

