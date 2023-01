Scivola in darsena, donna di 40 anni si procura ferite e traumi

MONFALCONE - Una donna di circa 40 anni di età è stata soccorsa oggi, gennaio 2023, a Monfalcone (zona Lisert) per la caduta in una darsena, vicino ad una barca a vela, che le causato serie ferite e traumi in diverse parti della zona alta del corpo. Non è caduta in acqua. La donna è stata soccorsa dalle equipes sanitarie di una ambulanza proveniente da Monfalcone e dall'elisoccorso. Le cause sono al vaglio della Capitaneria di porto, attivata dagli infermieri della centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Dopo una chiamata al Numero unico di emergenza 112 del Friuli Venezia Giulia la telefonata è stata transitata alla Sores che ha inviato sul posto i mezzo di soccorso. La donna è stata poi trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.