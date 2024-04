Lavori in A4 tra Monfalcone est e Sistiana, chiuso lo svincolo per Duino in direzione Trieste

TRIESTE - Il tratto autostradale della A4 tra lo svincolo di Monfalcone est e Sistiana, in direzione Trieste, sarà interessato nel fine settimana da lavori di manutenzione della pavimentazione.

Lo rende noto Autostrade Alto Adriatico. Il cantiere, tra le chilometriche 518 e 520, verrà effettuato tra le 22 di venerdì 5 aprile e le 12 di domenica 7. Questo comporterà l'istituzione di un doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta non interessata dalle attività e la chiusura dello svincolo in uscita di Duino, per chi proviene da Venezia. Inoltre, verrà interdetto l'accesso all'area di servizio di Duino Sud dalle 21 di venerdì 5 fino alla chiusura dei lavori. Per effetto di queste limitazioni, il traffico sulla A4, proveniente da Venezia e diretto verso le località servite dallo svincolo di Duino, potrà uscire allo svincolo Monfalcone Est e utilizzare gli itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria.