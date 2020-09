Schianto sul raccordo autostradale: quattro veicoli coinvolti, persone incastrate

TRIESTE - Incidente stradale intorno alle ore 7 sul Raccordo Autostradale RA13 in direzione Venezia, subito fuori dalla Galleria Carso. Quattro gli autoveicoli coinvolti nel sinistro; gli occupanti sono stati presi in cura dal personale del 118 e trasportati precauzionalmente all'ospedale per accertamenti. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno dovuto utilizzare il divaricatore oleodinamico per estrarre una persona da un'autovettura.

Sul posto anche la Polizia stradale e il personale dell'Anas. Risultano tre persone ferite ma in maniera non grave. © RIPRODUZIONE RISERVATA