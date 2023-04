Schianto in Costiera: Passat contro scooter, un ferito non grave

TRIESTE - Traffico congestionato sulla strada Costiera, all'altezza del bivio di Grignano per uno scontro tra uno scooter e un'auto. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Miramare e Barcola interventi sul posto. Ad avere la peggio il conducente del motociclo, un 42enne residente a Udine che è stato soccorso, stabilizzato sul posto e trasportato all'ospedale di Cattinara da parte del personale sanitario di un'ambulanza, inviato alla Centrale Sores di Palmanova. Non è in pericolo di vita. A bordo della Passat una coppia di cittadini austriaci rimasta illesa. Sul posto i Carabinieri di Miramare e Barcola per i rilievi dell'incidente e in supporto una pattuglia dei Carabinieri di Prosecco per la viabilità.