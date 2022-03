Ruba la Vespa, si schianta su una Panda e si allontana: gli agenti poi lo trovano svenuto e accasciato al suolo

TRIESTE - Ha perso il controllo della Vespa ed è finito contro una Fiat Panda ferma ferendosi in modo non grave ma, quando gli occupanti di questa stavano per chiamare i soccorsi, si è allontanato. Protagonista della vicenda è un giovane di 27 anni; l'incidente è accaduto nella zona di strada di Guardiella.

La Polizia locale, avvertita, ha trovato il giovane poco distante, accasciato al suolo, privo di sensi: allertata un'ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso. Intanto, i vigili hanno accertato che lo scooter era rubato e che il giovane non ha la patente. La Vespa è stata restituita al proprietario e al giovane sono state contestate numerose violazioni; una comunicazione è stata inviata alla Procura della Repubblica.