MONSELICE (PADOVA) - A nemmeno due giorni dal furto, una nuova bicicletta per Luca Pulze: il fattorino derubato può tornare al lavoro grazie ad una colletta di un gruppetto di amici. «Grazie a tutti, sono felicissimo di questo regalo - ha dichiarato sorridendo - Sono pronto a riprendere il servizio, pioggia permettendo».

Rider derubato, gli amici gli regalano una nuova bicicletta

Ha avuto l'atteso lieto fine la vicenda di Luca Pulze, il rider 56enne che domenica pomeriggio ha subito il furto della bicicletta che gli è indispensabile per effettuare le consegne. Ieri mattina, Luca è stato chiamato alla pizzeria Toco di via Colombo e si è trovato davanti ad una bici blu nuova fiammante, corredata di fanali, portapacchi e borraccia. Subito l'incredulità e l'emozione hanno preso il sopravvento e Luca non ha saputo fare altro che ringraziare tante volti gli amici che, nel giro di poche ore, hanno formato questa piccola cordata di volonterosi e ridato il sorriso ad una persona che della bicicletta ha bisogno per vivere. Ora Pulze può ritornare al lavoro e fare la spola tra pizzerie e ristoranti di Monselice e i clienti che chiedono il servizio a domicilio. Un lavoro che Luca porta avanti con passione, dedizione e tanta buona gamba. Nella sua vita, infatti, ha sempre seguito in bicicletta il calcio Padova, macinando centinaia di chilometri pur di andare allo stadio.

Il furto mentre consegnava le pizze

Il disagio che Pulze ha patito nel giorno e mezzo in cui è rimasto senza city bike è stato relativo: il maltempo lo ha un po' rallentato e ha effettuato i servizi che poteva svolgere con una rampichino che di certo non è tanto agevole quanto una bici con ruote sottili. Il furto è avvenuto in pochi istanti. Erano le 18.30 di domenica e Luca doveva passare alla pizzeria Toco per ritirare tre pizze. Le destinazioni dei clienti non erano proprio vicinissime: Pozzonovo e Schiavonia d'Este. Viaggiava in sella ad una bicicletta acquistata solo a metà marzo per il compleanno. Arrivato al Toco, ha parcheggiato sul retro del distributore chiudendo la bicicletta con due lucchetti. Tempo cinque minuti e Luca ha ritirato le pizze, ne ha dato conferma sul suo tablet e ha impostato il navigatore per raggiungere i clienti. Ma quando è andato a riprendere la bici, si è accorto dell'amara sorpresa: la sua bella city bike non c'è più. Rientrato in pizzeria, ha raccontato sconvolto quanto accaduto. Il titolare, Luca Boron, ha subito invitato la figlia Arianna ad accompagnare con l'auto il rider, evitando che le pizze si freddassero e che Pulze rischiasse un richiamo del datore di lavoro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Monselice, che indagano sull'accaduto. La dinamica non è chiara, ma sembra che dalle telecamere di sorveglianza della pizzeria, collocate solo davanti al locale, si veda un'auto compiere delle manovre sospette nei pressi del distributore e andarsene senza fare rifornimento.