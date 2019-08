Nei guai per ricettazione e guida senza patente ruba altri 2 scooter

di E.B.

TRIESTE - Era stato sorpreso dalla Polizia locale sulla corsia bus di via Carducci,lasciata la caserma con una denuncia per ricettazione, dopo qualche ora è stato filmato dalle telecamere cittadine alla guida di un altro motociclo rubato. Il fatto della Kawasaki austriaca accadeva il 1° agosto. Quello stesso giorno, una pattuglia ha rinvenuto un motociclo Peugeot vicino a piazza Unità che risultava. La proprietaria, subito avvisata dalla pattuglia, si era accorta che il mezzo era senza benzina decidendo quindi di non spostarlo subito ma al suo ritorno, il giorno dopo, ha scoperto che lo scooter era nuovamente sparito. La Polizia locale - recepita la seconda denuncia di furto per lo stesso veicolo - ha fatto partire l'indagine: un'attenta analisi delle immagini delle telecamere ha permesso di riconoscere lo stesso giovane fermato in via Carducci, a bordo del Peugeot. Gli investigatori si sono messi quindi sulle sue tracce intercettandolo nel rione di San Giacomo, vicino allo scooter rubato e con addosso le chiavi. Non solo. Dal sommario controllo del vano sotto la sella, hanno rinvenuto la carta di circolazione e il mazzo di chiavi di(rinvenuto successivamente a Chiarbola). Tutto, solo qualche ora dopo esser stato congedato dalla Polizia locale con la denuncia di ricettazione della Kawasaki e la multa per guida senza patente. Il minorenne è stato nuovamente accompagnato negli uffici di via Revoltella e, alla presenza dei genitori, denunciato per ricettazione dei due motoveicoli (. A seguito di ordinanza del Gip nella giornata di ieri 13 agosto il minore è stato accompagnato presso una comunità d'accoglienza.