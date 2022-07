Rissa in un bar a Trieste, giovane denunciato minaccia sui social: «Ora prendo la pistola»

TRIESTE - Sarebbe rimasto coinvolto in una rissa in via Vidali a Trieste la notte tra sabato e domenica e per questo motivo, assieme ad altri due giovani, sarebbe stato denunciato dalla polizia per lesioni. Ma il giorno dopo in una diretta sui social ha minacciato di voler prendere la pistola, «perché non scherzo più». La vicenda è riportata in un video della rissa e in uno dei tre denunciati che circolano in rete.

Il litigio violento è avvenuto all'esterno di un bar nel rione Barriera e sono rimaste coinvolte più persone, che si sono picchiate anche con sgabelli e minacciando di usare bottiglie. Una persona è stata ferita al capo. Sulla vicenda indaga la polizia, che ha denunciato appunto tre giovani, di cui due italiani e uno straniero. Nel video pubblicato successivamente sui social, con un sottofondo musicale, si distinguono frasi che fanno intendere la volontà di vendicare l'accaduto da parte di uno dei coinvolti. Il giovane precisa anche che «io giro solo, non sono con la gang». E ancora «ve lo giuro, prendo la pistola».