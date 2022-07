Noventa Padovana, rissa furibonda al bar: botte spaventose e sedie usate come armi

NOVENTA PADOVANA - Furibonda rissa in un bar di Noventa Padovana, con tanto di lancio di sedie e botte feroci. La lite si è trasformata in zuffa sabato sera, 9 luglio, alle 19,15, in un locale di via Oltrebrenta. Ben presto i duellanti, tutti originari della Nigeria, si sono spostati all'esterno dell'esercizio commerciale e hanno cominciato a darsele di santa ragione. Nel gazebo hanno trovato delle sedie che sono diventate "armi". La viabilità si è bloccata, mentre gli uomini continuavano a picchiarsi.

Qualcuno, vista la situazione ormai fuori controllo, con cocci di bottiglia sparsi ovunque, ha chiamato il 112. Tanto è bastato per disperdere la folla. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha ascoltato i responsabili del bar, completamente estranei ai fatti, e ora si dovrà procedere ad identificare tutti i partecipanti alla rissa. Il sindaco Marcello Bano ha affermato: «Ho chiesto la convocazione del comitato ordine e sicurezza pubblica alla Prefettura dopo quanto è capitato. Non accetto sul mio territorio situazioni di questa gravità». Il video dello scontro è stato postato dal sindaco sul proprio profilo Facebook, con questo commento: «Non c’è spazio a Noventa per questo tipo di persone, per questo provvederemo immediatamente con dei provvedimenti di Daspo a colpire i responsabili di quanto accaduto. Uno dei motivi per cui abbiamo insistito e voluto che a Oltrebrenta apra la stazione di polizia locale è proprio questo, garantire la sicurezza di tutto il territorio Come testimoniano i video c’è stata una rissa violentissima che ha coinvolto più persone, tutte di origine nigeriana. E, chiariamolo subito, non c’entra nulla il razzismo ma è inaccettabile pensare che si scatenino risse in mezzo alla strada».