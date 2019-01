Prima lo deruba, poi lo accoltella ad un braccio: preso l'aggressore

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato hache ieri mattina - 8 gennaio - è stato ferito con numerose coltellate al braccio, spalla e polso . L'uomo perdeva sangue e si è rivolto all'edicolante di via Flavia chiedendo aiuto. L'edicolante ha prontamente chiamato i soccorsi che sono giunti sul posto assieme alle forze dell'ordine ma dell'aggressore nessuna traccia tanto che le ricerche si sono protratte per tutta la giornata di ieri. La vittima,è stato medicato e sottoposto alle prime cure prima di essere ricoverato all'ospedale di Cattinara dove gli è stata riscontrata una lesione tendinea e giudicato con una prognosi di 30 giorni. La Polizia ha acquisito subito le dichiarazioni dell'uomo che oltre ad essere stata aggredito è stato derubato di alcuni effetti personali, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di stupefacenti e altro, mentre si trovava ospite all’interno dell’appartamento di una amica in via Catalani.L'aggressore, una Opel Zafira, nei pressi di via Benussi. Ha ammesso immediatamente le proprie responsabilità, giustificando l’aggressione come conseguenza di un presunto furto di una somma di denaro subito nella notte precedente e in ragione del quale nutriva dei sospetti sulla vittima. L'uomo ha condotto la Polizia nei pressi di una chiesa poco distante dove,sotto delle foglie, ha fatto rinvenire il coltello utilizzato per il ferimento, sottoposto a sequestro penale. Durante la perquisizione domiciliare e personale si sono invece sequestrati i pantaloni indossati dall’uomo che presentavano evidenti tracce ematiche, nonché del portafoglio della vittima. E' stato controllato anche l'interno dell'appartamento nel quale era stato commesso il ferimento e dove sono state riscontrate numerose tracce di sangue presenti anche lungo le scale condominiali.