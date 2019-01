Uomo accoltellato per strada in pieno giorno: caccia al colpevole

di E.B.

TRIESTE- Un uomo è rimasto ferito - in maniera non grave - dopo essere statoquesta mattina, 8 gennaio, in via Flavia. Avrebbe chiesto aiuto ad un commerciante della zona che ha subito chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine. La vittima dell'è stata presa in carico dai sanitari del 118 che in codice giallo l'hanno trasportato all'ospedale di Cattinara. Non si conoscono nè le ragioni dell'aggressione nè l'identità del colpevole sulle cui tracce è la Polizia che sta indagando.