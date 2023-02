Perde il controllo della Nissan e si schianta contro auto e bidoni

SISTIANA - Ha perso il controllo della Nissan Qashqai finendo contro bidoni e auto in sosta lungo la strada regionale 14. E' successo a Sistiana dove sono intervenuti i Carabinieri di Aurisina. Protagonista dell'incidente - le cause sono ancora in corso di accertamento - un settantenne di Monfalcone. Il conducente è rimasto illeso e nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente. Sul posto anche la Radiomobile di Aurisina per regolare viabilità e supportare i colleghi della Stazione di Aurisina

