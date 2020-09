Perde il controllo dell'auto e cappotta in Costiera

TRIESTE - Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta sulla Strada Costiera, per un incidente stradale con due autovetture coinvolte di cui una cappottata. Il quattro occupanti del mezzo cappottato sono usciti autonomamente e sono stati precauzionalmente trasportati all' ospedale dal personale sanitario del 118. I vigili hanno messo in sicurezza le vetture incidentate. Sul posto la Polizia municipale. © RIPRODUZIONE RISERVATA