Paura nella notte: casetta prende fuoco, fiamme fino al tetto

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUGGIA - Paura questa notte a Rabuiese - in prossimità del confine con la Slovenia - per l'incendio di una casetta disabitata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo che si era propagato nel porticato, al piano superiore e sul tetto dell'edificio. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Capodistria (Gasilska Brigada Koper) che ha contribuito allo spegnimento del fuoco e la Polizia di Stato di Rabuiese.