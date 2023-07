Promossa al lavoro, festeggia e poi si mette alla guida ubriaca: non finisce bene

TRIESTE - I festeggiamenti per la promozione finiscono con una sonora bocciatura della patente. È successo a Sistiana dove una 26enne bisiaca festeggiava la recente promozione al lavoro a suon di brindisi. A fine serata dopo l'ultimo drink si è messa alla guida della propria auto ma è stata controllata dai Carabinieri di Duino. La prova con l'elitometro ha fatto registrare dei valori due volte il consentito.



Così alla 26enne è stata ritirata la patente.

Nel corso della serata i Carabinieri di Duino hanno proseguito nei loro controlli e hanno sequestrato uno spinello a un 20enne di Monfalcone. Il ragazzo si era offerto di fare provare la "canna" ai Carabinieri per sincerarsi che non si trattava di spinello. I Carabinieri di Duino hanno intensificato i servizi di controllo in questa notte di sabato 29 luglio in baia a Sistiana per contrastare gli eccessi nell'assunzione di bevande alcoliche e il consumo di stupefacenti.