"Scarico” sospetto di persone dall’auto. Erano migranti clandestini. Arrestato il passeur

TRIESTE - L'auto si era fermata presso l’entrata posteriore della stazione ferroviaria per far scendere alcune persone con atteggiamenti sospetti.

La Polizia ferroviaria ha assistito a tutta la scena ed è intervenuta. Quattro uomini, tre cittadini pachistani ed uno bengalese, erano appena entrati illegalmente nel nostro Paese a bordo del veicolo sospetto guidato da un cittadino straniero comunitario. Successive indagini hanno permesso di appurare che almeno due degli stranieri avevano versato, in patria, la somma di 3mila euro ad una organizzazione dedita al traffico di migranti per ottenere un biglietto aereo e il visto di ingresso per la Romania da dove poi, pagando altri 2mila euro ad un ulteriore gruppo criminale, attraverso diversi mezzi di trasporto, sono stati condotti illegalmente in Italia. Il “passeur”, un uomo di quarant’anni, è stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento aggravato all’ingresso clandestino di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale e il veicolo è stato sequestrato. I migranti, sottoposti alle formalità di rito, hanno presentato richiesta di asilo politico.