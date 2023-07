Immigrazione irregolare: arrestati otto passeur, nascosti nel bagagliaio anche bambini

TRIESTE - Continuano gli arrivi clandestini. Nelle scorse settimane la Polizia di Stato ha individuato e arrestato almeno otto passeur, extracomunitari e no, per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Tra i passeur arrestati 4 cittadini ucraini

Tra questi quattro di nazionalità ucraina. Il primo di loro è stato fermato alla guida di un'auto con targa polacca, a bordo della quale si trovavano quattro migranti irregolari. Dinamica simile si è ripetuta la notte del 10 giugno, in località Pese, dove è stato arrestato un altro passeur ucraino che viaggiava alla guida della propria autovettura ucraina insieme a sei migranti irregolari, di cui tre seduti sui sedili posteriori, uno disteso ai loro piedi e due nascosti nel vano bagagli sotto una coperta. Sempre per favoreggiamento dell'immigrazione illegale, nei giorni scorsi la Polizia di Frontiera ha tratto in arresto due cittadini ucraini, oltre a uno di nazionalità serba, tra i 36 e i 50 anni d'età.

Nel trasporto clandestino anche bambini

A finire nelle maglie dell'immigrazione clandestina anche due bambini, che insieme a quattro adulti sono stati trovati accovacciati, tra i sedili posteriori e il vano bagagli di un'auto targata Croazia. Il conducente, alla vista della Polizia, è sceso velocemente dall'auto per far perdere le proprie tracce tra la boscaglia. Dalle successive verifiche è emerso il coinvolgimento del soggetto nel ruolo di «staffetta»: da qui l'arresto per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Non lontano da lì sono stati rintracciati altri sei migranti, di cui quattro bambini, che facevano parte della stessa famiglia dei sei a bordo del veicolo croato. Traghettatori di clandestini sono stati individuati anche nella periferia est di Trieste, dove è stato fermato un cittadino serbo al volante di un'auto con targa serba.

Un altro arresto per trasporto illegale di persone

Nel tardo pomeriggio del 14 giugno, poi, un altro arresto è stato eseguito nei confronti di un cittadino croato, di 31 anni, in quanto trasportava a bordo di un'autovettura con targa croata tre migranti irregolari, due iraniani di 14 e 41 anni e un turco di 26. L'uomo è stato fermato in località Pese, nel Comune di San Dorligo della Valle, dagli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Trieste nell'ambito dei controlli mirati. Il cittadino comunitario è stato condotto nella Casa Circondariale di Trieste, a disposizione dell'autorità giudiziaria; la sua autovettura è stata posta sotto sequestro.