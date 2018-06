Parco di Miramare: addio degrado, aiuole fiorite e 1200 nuove piante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Addio al degrado e all'incuria che per anni hanno messo in ginocchio ilche nonostante l'aspetto un pò trasandato (con tanto di intervento da parte dei triestini per ridare lustro alle aiuole acquistando piantine fiorite e due cigni bianchi) è sempre stato preso d'assalto da comitive di turisti e scolaresche. La fontana grande difronte al Castello che dà il benvenuto ai visitatori è tornata infatti a zampillare e le aiuole hanno ripreso "colorito" tingendosi nuovamente di verde e dei colori dei fiori. Sul web tantissimi triestini hanno esultato dopo anni di attesa e innumerevoli proteste e lamentele.Questa mattina un ulteriore passo in avanti con la messa a dimora didi proprietà regionale nell'ambito del grande progetto di valorizzazione dell'area esterna alle serre del Castello e Parco di Miramare. Si tratta di 150 esemplari di Leccio, 150 di Ligustro, 30 di Alloro, 200 di Pino nero, 10 di Pallon di maggio, 10 di Ginko biloba, 25 di Olivo d'autunno, 20 di Ginepro strisciante, 150 di Rosa canina, 150 di Orniello, 10 di Fusaggine, 200 di Acero trilobo e 100 di Pino silvestre. L'iniziativa, promossa dal Museo Storico e Parco del Castello di Miramare con la Regione Friuli Venezia Giulia, ha visto ladel centro estivo dell'area marina protetta di Miramare e la presenza della direttrice del Museo storico e parco del castello di Miramare Andreina Contessa, che ha ribadito come la giornata odierna rappresenti «un atto rivolto al futuro con la presenza dei bambini» e una collaborazione positiva.