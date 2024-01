Papa Francesco sarà a Trieste il 7 luglio: chiuderà la 50esima Settimana Sociale dei Cattolici in Italia

TRIESTE - Papa Francesco sarà atteso in estate a Trieste. Il segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi, ha dato notizia che sarà Beroglio a chiudere la 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia (Trieste, 3-7 luglio 2024). «Il Santo Padre - ha detto mons. Baturi - sarà con noi domenica 7 luglio per portare un messaggio ai partecipanti all'appuntamento di Trieste e per celebrare la Messa». È quanto si legge nel comunicato finale del Consiglio episcopale permanente della Cei.