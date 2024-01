SACILE - Parrocchia in festa lo scorso fine settimana a San Odorico. Merito della specialissima pergamena ricevuta da Thomas, il giovane organista della chiesa. Per il suo impegno nelle parrocchie di San Odorico e Nave, accomunate dall’essere rette dallo stesso sacerdote, a Thomas è arrivata da Roma la pergamena con la Benedizione apostolica del Papa. Auguri davvero straordinari per questo ragazzo appena diventato maggiorenne. Racconta Don Boris: «Thomas, che è di Portobuffolè, è arrivato qui in parrocchia un paio d’anni fa, quando c’era ancora Don Lelio, e vi è rimasto come organista della chiesa dove suona il sabato e la domenica. Inoltre è d’aiuto anche con il coro degli adulti». Nel tempo il suo impegno si è anche allargato, seguendo il parroco che, com’è noto, oltre a San Odorico regge anche la vicina parrocchia di Nave, nel territorio di Fontanafredda. «Anche lì suona l’organo e quando serve aiuta nel servizio liturgico» prestandosi come chierichetto. Un giovane credente, che ha fede e ha scelto di andare anche un po’ controcorrente rispetto alla maggioranza dei suoi coetanei e alle mode del secolo. Senza dubbio, come confermano dal coro, «è un bravissimo ragazzo che dobbiamo ringraziare anche per il tempo che dedica all’attività corale». Thomas ha davanti a sè due carriere possibili: oltre a suonare infatti, va a scuola a Motta di Livenza.

«Frequenta l’Itis e fa informatica» conferma Don Boris secondo il quale però «da quel che mi racconta, dopo le superiori (quest’anno frequenta l’ultimo), avrebbe il desiderio di entrare in conservatorio. Dovrà decidere a breve». Ma cos’è la pergamena che ha ricevuto a firma di Papa Francesco? «È la Benedizione apostolica che viene mandata per occasioni speciali» ed evidentemente anche meriti riconosciuti. «Nel caso di Thomas l’occasione è stato il diciottesimo compleanno. Io la ricevetti quando mi ordinarono sacerdote».