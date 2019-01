© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Incendio alle 12.45 in una casa in Via Ermada a Opicina. I vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste sono intervenuti con la squadra di Opicina, la seconda squadra, l'autobotte e il funzionario di guardia. Ad andare a fuoco il tetto dell'abitazione.