Nuovi treni con la Slovenia grazie al colosso cinese Cosco

TRIESTE - Il colosso cinese Cosco Shipping ha inaugurato oggi, 27 giugno, al Porto di Trieste un collegamento ferroviario con la Slovenia. «Si tratta di un company train, per un'unica azienda, con cadenza, al momento, settimanale». Nel prossimo futuro Cosco farà arrivare i suoi treni anche in Ungheria. Lo fa sapere il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino. «I treni diretti in Ungheria - spiega D'Agostino - trasporteranno merci di più clienti, con cadenza giornaliera». Il porto di Trieste, aggiunge, «si caratterizza per essere una piattaforma ferroviaria totale. Ormai non esiste nessun terminal nel nostro scalo che non sviluppi treni sia di tipo tradizionale sia intermodale. I treni vanno e vengono soprattutto dall'estero: Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo, Ungheria, Slovacchia, Cechia. Il traffico degli ultimi 5 anni è stato trainato dalla nostra capacità di far crescere i servizi ferroviari su tutta l'Europa centro orientale. Da oggi si aggiunge anche la Slovenia. È un nuovo mercato che si apre, fino a oggi servito solo da Capodistria. È un vantaggio». Secondo D'Agostino, si tratta di «un buon inizio. Si parte con un treno a settimana ma poi il servizio potrebbe aumentare con più treni al giorno. Si parte dunque con la Slovenia e con Cosco. Abbiamo ormai la presenza di tante compagnie container che stanno scegliendo Trieste».