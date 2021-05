Licenziata si tiene il pass disabili dell'assistita e lo usa per sè stessa

TRIESTE - Furbetti del contrassegno invalidi in barba a chi ne ha bisogno. L'Ufficio permessi della Polizia Locale ha ricevuto di recente la richiesta di revoca di un contrassegno: la badante dell'avente diritto, nonostante fosse stata licenziata, si era tenuta il documento ed aveva fatto orecchie da mercante alla richiesta di restituirlo. Piuttosto, lo utilizzava per i propri spostamenti personali senza doversi preoccupare di cercare parcheggio o di trovarlo lontano dalla meta.

Il Nucleo operativo territoriale è stato subito incaricato di raccogliere gli elementi utili ad intercettare la donna e coglierla in flagranza di violazione: e così, qualche giorno fa, gli operatori l'hanno vista parcheggiare su uno stallo riservato agli invalidi e – prima di scendere dal veicolo – mettere in bella vista il contrassegno. Un parcheggio in meno per tutte le persone che hanno per davvero gravi disabilità motorie. Il documento è stato ritirato dopo averne contestato alla donna l'uso improprio.