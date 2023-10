In ansia per il "triestino" Nir, disperso con la fidanzata dopo il rave party in Israele

TRIESTE - Affondano a Nordest le radici familiari di Nir Forti, il più giovane dei tre italo-israeliani che risultano dispersi dopo l’attacco sferrato da Hamas. La doppia cittadinanza è dovuta al ramo paterno: la nonna era di Trieste, mentre il nonno era di Milano.

Una provenienza che rende tangibile anche a queste latitudini l’angoscia per la sorte del 30enne, secondo i testimoni rimasto ferito insieme alla fidanzata Shai Regev, nel momento in cui la coppia cercava di scappare dal festival musicale nei pressi del kibbutz di Re’im, in cui sono stati ammazzati almeno 260 partecipanti.



SUI SOCIAL

In questi giorni sui social è in corso una mobilitazione a favore del ragazzo. «Siamo amici da 15 anni», ricorda Jonathan Lahat, postando la foto che li ritrae insieme nel 2013 al campeggio estivo del movimento giovanile sionista Noam , in cui Nir indossava una canotta con la scritta “Venice”. Un altro riscontro del suo attaccamento alla terra di origine di suo padre Ali, quell’Italia dove tuttora vivono molti parenti e che lui stesso frequenta per vacanza, come ha ricordato nelle scorse ore sua madre Tova. Ieri la donna è stata ospite dell’emittente televisiva Ynet con la figlia Tamar, che insieme alle sorelle Michal ed Efrat sta proseguendo le incessanti ricerche. «La sua ragazza era con lui, sono stati assaliti da una finta auto della polizia, erano terroristi. Testimoni mi hanno detto che sono stati colpiti», ha specificato la mamma a Repubblica, riferendo il contenuto delle concitate telefonate durante la fuga. Sarebbero rimasti feriti al torace Nir e Shai, lui responsabile vendite dell’azienda di dispositivi sanitari TytoCare e lei giornalista all’edizione online del quotidiano Maariv, per cui giovedì aveva scritto il suo ultimo articolo sul concerto di Bruno Mars in Israele.



LA MUSICA

Ad accomunarli è proprio la passione per la musica. Al di là del tifo per il Milan, infatti, Forti adora la techno e la trance. Per questo i due fidanzati, insieme a tre amici, venerdì sera erano partiti da Tel Aviv (dove lui si è trasferito dalla città natale di Omer) per andare a quel rave insieme ad altri tre amici. Sabato mattina, quando sono iniziate le voci sulla tensione nella zona, la sorella Tamar gli ha scritto su WhatsApp alle 7.07: «Nir, stai bene?». Lui le ha risposto di sì, nel tipico modo con cui chiama le sue sorelle: «Yes sis». La giovane ha rilanciato: «Incubo». Il messaggio è arrivato a destinazione, come dimostra la doppia spunta, il che è successo anche con i successivi invii alle 9.09 e alle 10.09, a cui però il 30enne non ha mai replicato. Invece quello delle 11.53 ha ottenuto un solo “baffo”, segno che non è mai stato ricevuto. Secondo quanto ricostruito da Channel 13, l’ultima posizione del telefonino geolocalizzata dalla polizia risale alle 10.20 nell’area della festa, dopodiché la connessione si è interrotta.



LE BORSE

Non ottenendo supporto dalle autorità, familiari e amici hanno contattato privatamente l’organizzazione “Arms brothers”, che è arrivata nel luogo della strage e ha recuperato le borse della coppia. Dentro c’erano i documenti d’identità e i vestiti di ricambio, ma non i cellulari. «Dove sei anima mia?», chiede su Facebook la sorella Tamar, lamentando anche depistaggi da parte di qualche sciacallo e scarsa collaborazione sul fronte delle istituzioni israeliane, mentre la madre Tova ha confermato di aver ricevuto telefonicamente dal ministro italiano Antonio Tajani la promessa di «massima assistenza». Nei giorni scorsi Alessandro Salonichio, presidente della Comunità ebraica di Trieste, aveva rivolto un pensiero alle vittime, ai feriti e ai dispersi: «Siamo terribilmente angosciati per la sorte degli ostaggi rapiti e temiamo per la loro incolumità. Il nostro cuore piange a pensare cosa possa essere successo loro». Nessuno poteva immaginare che in pericolo ci fosse anche un “nipote” del Nordest.