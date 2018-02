«Ho avuto un cancro». E' la rivelazione fatta da Nadia Toffa, conduttrice della Iene, ieri sera al suo atteso ritorno in tv nel programma di Italia 1, dopo il trieste. Al suo fianco le Iene Savino e Viviani.



Ieri sera la confessione di Nadia sulle cause di quel grave problema ed improvviso problema di salute. Il tumore è stato scoperto proprio negli accertamenti successivi al malore di Trieste. «Ho avuto un cancro, in questi due mesi mi sono curata, ho fatto la chemioterapia e la radioterapia dopo l’operazione - ha detto - Mi hanno tolto il cento per cento di quel cancro, ma ho fatto le terapie preventive perchè poteva essere rimasta una cellula malata». Nadia rivela di non aver fatto parola quasi con nessuno: «Si contavano sulle dita di una mano le persone che lo sapevano».



E poche ora fa sulla sua pagina Facebook un appello al pubblico:

Sono emozionata perché sarà una serata speciale, ve lo prometto. Non mancate. Non c'è niente di cui vergognarsi, anzi. Ho solo perso qualche chilo, non mi vergogno neanche del fatto che sto indossando una parrucca, questi non sono i miei capelli. Non vi nascondo che ci sono stati momenti difficili. Quando vedi le prime ciocche di capelli che ti rimangono in mano è un momento molto forte. Mi è venuta in mente Gabriella, la bambina di Taranto che ha avuto un tumore e ho pensato: se ce la fa uno scricciolo come te, allora ce la posso fare anch'io!

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA