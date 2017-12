© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - «Sono state le ore più brutte della nostra vita»: così Le Iene raccontano in apertura di puntata come hanno appreso della notizia di Nadia Toffa, la collega colpita da malore il 1 dicembre. I tre conduttori Nicola Savino, Giulio Golia e Matteo Viviani hanno parlato della paura e delle emozioni vissute da tutto lo staff del programma. «Non sapete quanto ci siamo spaventati», hanno raccontato i tre che poi hanno chiesto e ottenuto un grande applauso per Nadia che ora sta molto meglio.