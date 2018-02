Elena Santarelli risponde a Nadia Toffa: «Mio figlio è un guerriero come te» /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Lo ripeto a tutti che mio figlio non è un malato, lui è un piccolo guerriero proprio come te». Elena Santarelli risponde sui social a Nadia Toffa, che tornata in tv alle «Iene» ha svelato di aver avuto un tumore Anche la Santarelli sta combattendo contro il male che ha colpito suo figlio. E riprende una frase della Toffa: «Do un consiglio a chi sta vicino a persone che combattono il cancro, non siamo malati siamo guerrieri. Chi combatte il cancro è un figo pazzesco». Elena su Instagram scrive: «È proprio così Nadia, io ripeto a tutti che mio figlio non è malato, lui è un piccolo guerriero».