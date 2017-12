LEGGI ANCHE

Nadia Toffa, inviata del programma Mediaset "Le Iene", ricoverata da ieri sera al San Raffaele di Milano per un malore - si è sentita male sabato 2 dicembre mentre era in hotel a Trieste - , sarebbe. Lo si è appreso da fonti vicine alla paziente. Ricoverata in Terapia intensiva, avrebbe passato una notte tranquilla. Oggi è prevista per lei una giornata di esami e controlli. In casi del genere, le novità cliniche sulla prognosi sono attese non prima di 24-48 ore.