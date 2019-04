​Maratona di Trieste, Kyenge all'Ue: ​«Fare luce sulla vergognosa storia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIESTE - Non è bastata la retromarcia . L' aspra polemica seguita alle parole di Fabio Carini, presidente di Apd Miramar, la società organizzatrice del Trieste Running Festival, ancora non si placa. Nell'agone esclusivamente politico, e a ruoli invertiti, la Lega lancia acqua sul fuoco, mentre l'opposizione cavalca l'onda, alimentata dalla campagna elettorale. Ed è proprio in Europa che arriverà la vicenda, sul tavolo della commissaria alla Giustizia, Vera Jourova, dove la eurodeputata Cécile Kyenge (Pd), depositerà una lettera chiedendo che «sia fatta luce sulla vergognosa vicenda triestina» perché «il razzismo non può essere strumento di lotta politica, al di là di smentite e dichiarazioni» successive. Il Pd attacca compatto: Cosimo Maria Ferri, componente della commissione Giustizia della Camera, riconosce il fenomeno dello «sfruttamento degli atleti africani, sul quale occorre tenere alta l'attenzione», ma aggiunge che «occorre punire chi commette reati, non discriminare l'atleta e strumentalizzare lo sport». Fuoco di fila anche dai dem del Friuli Venezia Giulia, con il vicepresidente del Consiglio Francesco Russo,