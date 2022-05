Maltrattamenti in casa di riposo: arrestati tre operatori. «Offese e schiaffi a non autosufficienti»

TRIESTE/GORIZIA - Numerose minacce, continue offese e un episodio di una disabile schiaffeggiata in modo violento, tutte ai danni di anziani non autosufficienti, dunque particolarmente indifesi, ospiti di una RSA della provincia isontina. Per queste ragioni i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Udine, coadiuvati in fase esecutiva dai militari dei Comandi Provinciali di Gorizia ed Udine, hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, operatori sanitari, emessa dal GIP del Tribunale di Gorizia su richiesta della Procura. Il NAS aveva avviato indagini lo scorso mese di novembre dopo segnalazioni su anomali e ripetuti ricoveri nel pronto soccorso dell'Ospedale di più anziani, ospiti della RSA. Nel corso delle indagini, condotte anche con l'ausilio di attività tecniche, sono stati documentati numerosi episodi di minacce, ingiurie e anche di violenze fisiche ai danni degli anziani. Le fonti di prova ottenute dal personale del NAS di Udine hanno, perciò, consentito al GIP del Tribunale di Gorizia di emettere la misura detentiva, richiesta dalla locale Procura della Repubblica. I 3 operatori lavoravano nella struttura assistenziale e avrebbero in particolare avuto questi atteggiamenti nei confronti di otto anziani.