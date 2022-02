Il leader no vax Ugo Rossi resta ai domiciliari: il prefetto lo sospende dalla carica di consigliere comunale

TRIESTE - Il prefetto di Trieste, Annunziato Vardé, ha reso noto oggi - 7 febbraio - che il Consigliere comunale Ugo Rossi, sottoposto agli arresti domiciliari in quanto indagato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, è sospeso dalla stessa carica 'ope legis', vale a dire in diretta conseguenza del fatto che abbia commesso il reato.

Il gip, infatti, ha convalidato oggi l'arresto del consigliere comunale del Movimento 3V e leader no vax, bloccato venerdì scorso dalla Polizia locale dopo una protesta contro il Green pass al centro giovani Toti. Rossi rimane agli arresti domiciliari. Venerdì mattina Rossi ha forzato il controllo del Green pass, spintonando l'addetta, e accedendo al cortile del centro giovani nel rione di San Giusto, dove era previsto un sopralluogo della V Commissione del Comune di Trieste.