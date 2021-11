Corteo dei No Green Pass sfidando le ordinanze: poche mascherine, nessuna distanza di sicurezza

TRIESTE - Alle 15 in punto, come previsto, è partito il corteo dei No Green Pass per le vie di Trieste. Circa 5mila persone hanno sfilato (ne erano previste 8mila), scadendo insulti contro il premier Mario Draghi e urlando "Libertà, libertà". Molti avevano la mascherine, secondo le disposizioni di sindaco, prefetto e questura, ma molti hanno sfilato senza. Nessuna distanza di sicurezza e nessun servizio di controllo interno al corteo, come invece era stato richiesto. Probabile, quindi, le sanzioni agli organizzatori.

APPROFONDIMENTI NORDEST Il corteo dei No Green pass di oggi, 6 novembre, a Trieste VIDEO Il corteo dei No Green Pass oggi a Trieste TRIESTE No Green Pass, la polizia avverte gli organizzatori del corteo di... TRIESTE Blocco del varco 4: ci sono quattro indagati per interruzione... TRIESTE Corteo "no green pass" sabato 6: la questura accorcia i... PRIMO PIANO PAY Cortei, sindaco e questore: «Tra sette giorni cambia... TRIESTE Ordinanza di Dipiazza: manifestare sì, ma con mascherina e... SALE LA TENSIONE Trieste, i no vax passano il limite: minacce al presidente del Fvg... L'AGGIORNAMENTO Esplode il focolaio dei manifestanti no-vax: già 140 contagi,...

Sulle rive hanno incontrato il cordone della polizia, blindata invece piazza Unità d'Italia, interdetta dal sindaco a qualsiasi manifestazione.

Puzzer assente

Il corteo è aperto da un furgone sul quale è montato un altoparlante dal quale è stato più volte raccomandato ai partecipanti di indossare la mascherina e che illustra le ragioni della protesta. In una città blindata, la manifestazione si apre con uno striscione in cui si invita il sindaco a indossare la mascherina e altri contro il Green pass. È assente il leader del Coordinamento Lagentecomenoi, Stefano Puzzer, che sarebbe fuori città.