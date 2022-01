Giorno della memoria, consigliere no vax si presenta alla Risiera di San Sabba con la tessera nazista

TRIESTE - Si è presentato all'ingresso del Monumento nazionale della Risiera di San Sabba senza Green pass e ha chiesto di entrare comunque per assistere alle celebrazioni della Giornata della Memoria, ma è stato bloccato. È accaduto questa mattina, giovedì 27 gennaio, a Trieste, protagonista il consigliere comunale 3V, Ugo Rossi. Agli addetti all'ingresso ha detto di avere l'invito e di voler partecipare alla cerimonia. Successivamente ha anche esibito una «tessera fascista» e una «nazista». Ai varchi anche un gruppetto di suoi sostenitori, alcuni senza mascherina. Rossi ha quindi chiesto il numero di matricola a tutti gli operatori delle forze dell'ordine, tra cui la Polizia locale, e agli addetti, che non lo facevano entrare, riprendendo il tutto con lo smartphone. La protesta è proseguita per alcuni minuti mentre all'interno del Monumento iniziava la cerimonia.

APPROFONDIMENTI TRIESTE Resistenza e lesioni aggravate condannato a 5 mesi il leader No Vax...