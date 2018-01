Cede la grata: donna incinta vola nel tombino, gravidanza non è a rischio

di E.B.

TRIESTE - Una donna di 33 anni al quarto mese di gravidanza se l'è vista davvero brutta l'altro pomeriggio quando è precipitata in un tombino in centro città. La donna era in compagnia di un'amica e stava guardando le vetrine: si sono fermate davanti ad una pellicciera per scattare una foto.A quel punto, improvvisamente, la grata metallica sottostante i suoi piedi ha ceduto e la 33enne è scivolata dentro la botola. Enorme lo spavento ma ha avuto la prontezza di aggrapparsi e l'amica - assieme a due passanti - l'ha aiutata ad uscire dallo spazio sotterraneo. La donna è stata trasportata al Burlo Garofolo per gli accertamenti e poi all'Ospedale di Cattinara dove ha trascorso la notte.Fortunatamente le condizioni sue e del bambino non destano preoccupazioni ma dovrà stare a riposo e sottoporsi ad ulteriori controlli.