Infortunio sul lavoro: cade da cinque metri d'altezza, un 35enne finisce in ospedale

MONFALCONE - Un uomo di 35 anni è stato soccorso dagli operatori sanitari nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 aprile, a seguito di un infortunio sul lavoro accaduto nella zona del porto a Monfalcone, negli spazi di un'attività produttiva. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monfalcone è caduto da un’altezza di circa 5 metri. Dopo l’allarme lanciato con una chiamata al Numero unico di emergenza Nue 112, gli operatori hanno inviato sul posto gli equipaggi dell’ambulanza, l’automedica da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso. Il giovane è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato, stabile, sempre cosciente, all’ospedale di Cattinara, con l’ambulanza per i traumi riportati alle gambe. Allertati anche i vigili del fuoco.