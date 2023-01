Infortunio sul lavoro: gravi due operai, investiti e sbalzati per due metri

TRIESTE - Due persone sono state soccorse nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 gennaio, a Trieste all'interno dello spazio di una azienda, in prossimità della zona della ex Ferriera, per le ferite riportate a seguito di un infortunio sul lavoro.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre camminavano sono state investite da un mezzo e sono state sbalzate entrambe per circa due metri. Le persone presenti in quel momento negli spazi dell'azienda hanno chiamato subito il Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato celermente sul posto due ambulanze (di cui una Als) e un'automedica. Attivate per quanto di competenza l'Autorità portuale e la Capitaneria di porto. Le due persone ferite, entrambi uomini, sono rimaste sempre coscienti; sono state prese in carico della equipes mediche e trasportate poi all'ospedale di Cattinara in codice giallo per dinamica.