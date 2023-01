MONTEBELLUNA (TREVISO) - Incidente sul lavoro questa mattina, 27 gennaio, in un'azienda di via Grandi nella zona industriale di Montebelluna. Il fatto accaduto intorno alle 10.30. Ferito un uomo, trasportato con l'ambulanza in ospedale con ferite di media entità.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++