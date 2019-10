​Investita sulle strisce pedonali su viale Miramare: grave una donna

TRIESTE - Una donna è stata investita da un'auto oggi pomeriggio a Trieste, sulle strisce pedonali in viale Miramare, all'altezza del numero civico 60. A quanto si apprende le condizioni della donna sono apparse subito gravi. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, la Polizia Locale e i l'ambulanza del 118. La donna è stata rianimata sul posto ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

