Si ferisce di notte sulla spiaggia e non riesce più a camminare

TRIESTE - Si era infortunato a un ginocchio sulla spiaggia tra il porticciolo di Santa Croce e la Costa dei Barbari e per questo non poteva più camminare. È accaduto in nottata a un ragazzo che era dunque rimasto bloccato e che è stato trasportato in barella fino a una ambulanza intanto giunta al porticciolo di Santa Croce. A soccorrere il ragazzo è stata una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Trieste, intervenuta sulla spiaggia, assieme al Soccorso Alpino. Gli operatori dapprima hanno immobilizzato l'arto e poi lo hanno trasportato al porticciolo.

