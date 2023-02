Incidente stradale a Staranzano, scontro tra auto e moto: in ospedale il centauro

STARANZANO - Un uomo di circa 60 anni è stato soccorso questa mattina, martedì 14 febbraio, dalle equipes sanitarie per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in via Torino a Staranzano.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre si trovava in sella a una moto l'uomo si è scontrato con un'auto ed è stato sbalzato per un paio di metri. Immediata la chiamata di aiuto giunta al numero unico di emergenza Nue112: gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza Als proveniente da Monfalcone. L'equipaggio sanitario ha preso in carico il centauro, poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Monfalcone per una prima valutazione per lesioni agli arti inferiori.