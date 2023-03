Perde il controllo dell'auto e si ribalta, due le persone ferite tra cui una minore

TRIESTE - Due persone, una donna e una minorenne, sono state soccorse dal personale medico infermieristico nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 marzo, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto in Strada del Friuli, altezza Faro della Vittoria, a Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza gli agenti della Polizia locale), la conducente dell'auto ha perso il controllo del mezzo, che si è cappottato. Nessun altro mezzo coinvolto. Sono stati alcuni passanti che hanno allertato il Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è intervenuto l'equipaggio di due ambulanze (una del centro e una da Opicina) e l'automedica. Prese in carico le due persone ferite, sono state trasportate con le ambulanze la minore al materno infantile Burlo e la donna all'ospedale di Cattinara. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.