Si schianta con la moto contro un albero: 16enne gravissimo

TRIESTE - Sono gravissime le condizioni di un giovaneche nella tarda serata di ieri - sabato 16 febbraio - è rimasto coinvolto in unmentre era in sella alla sua, una. Per motivi ancora da chiarire, il centauro ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi violentemente vicino ad unlungo il marciapiede. In queste ore sta lottando tra la vita e la morte a causa dei gravissimi traumi.L'incidente è avvenuto in viale Miramare, all'altezza del civico 71 dove la strada fa una curva. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli, dunque il giovane è uscito di strada autonomamente. Ha riportatoed è andato in arresto cardiaco: sul posto un auto medicalizzata e un'ambulanza del 118. Lunghe le manovre di rianimazione sul posto e poi la corsa in codice rosso all'ospedale di Cattinara.